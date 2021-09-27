Київська поліція зірвала апеляцію у справі ветеранів "Азову", - адвокат

"Це ряд умисних, узгоджених різними гілками влади дій, спрямованих на те, щоб Кухарчук фізично був обмежений в праві участі у виборах", - заявив Вербінець.

За його словами, поліція з невідомих причин не змогла доставити підсудних до суду, а також не спромоглася забезпечити проведення відеоконференції.

"Не може Нацполіція видавати дозвіл на прибуття в зал судового засідання, у нас повістка суду і вимога суду вища будь-якого дозволу Нацполіції", - сказав адвокат.

Засідання перенесено на 5 жовтня. Водночас біля суду відбулася акція на підтримку арештованих ветеранів. Крім Нацкорпусу, серед учасників були представники "Свободи", добровольчого руху ОУН та інших ветеранських та націоналістичних організацій.

Кухарчука і Довбиша звинувачують у хуліганських діях під час акцій протесту біля Офісу президента. На думку самих ветеранів, затримання пов’язане з іншою акцією, коли вони намагались задати питання президенту під час урочистостей до Дня прапору.