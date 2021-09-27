RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київська поліція зірвала апеляцію у справі ветеранів "Азову", - адвокат

Автор: Наталія Гурковська

Керівництво ГУНП в м. Києві та Київського СІЗО зірвали судовий розгляд апеляційної скарги на арешт "азовців" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката підсудних Едуарда Вербінця під час акції біля стін суду.

"Це ряд умисних, узгоджених різними гілками влади дій, спрямованих на те, щоб Кухарчук фізично був обмежений в праві участі у виборах", - заявив Вербінець.

За його словами, поліція з невідомих причин не змогла доставити підсудних до суду, а також не спромоглася забезпечити проведення відеоконференції.

"Не може Нацполіція видавати дозвіл на прибуття в зал судового засідання, у нас повістка суду і вимога суду вища будь-якого дозволу Нацполіції", - сказав адвокат.

Засідання перенесено на 5 жовтня. Водночас біля суду відбулася акція на підтримку арештованих ветеранів. Крім Нацкорпусу, серед учасників були представники "Свободи", добровольчого руху ОУН та інших ветеранських та націоналістичних організацій.

Кухарчука і Довбиша звинувачують у хуліганських діях під час акцій протесту біля Офісу президента. На думку самих ветеранів, затримання пов’язане з іншою акцією, коли вони намагались задати питання президенту під час урочистостей до Дня прапору.

Як повідомлялось, під Печерським управлінням поліції у Києві ветеран полку "Азов" Дмитро Кухарчук на знак протесту порізав собі вени. Він заявив про фабрикування справи проти нього та інших ветеранів за акцію під Офісом президента 14 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азов