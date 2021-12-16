Під Києвом загорілася маршрутка, в якій було 20 пасажирів

"О 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загоряння автобуса ЗАЗ в місті Ірпінь на Новоірпінській трасі. На місце виклику направлено рятувальників", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальники встановили, що сталося займання маршрутки по всій її площі.

Разом з тим, на час загоряння в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій.

За інформацією рятувальників, пожежу було локалізовано 09:12 та ліквідовано о 09:21.

На місці події працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особого складу.

Як повідомили в ДСНС, загиблих і травмованих внаслідок інциденту немає.