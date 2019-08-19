Під Києвом помер водій після зупинки патрульною поліцією

Під Києвом після зупинки автомобіля патрульною поліцією помер водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook патрульної поліції Борисполя.

Вказано, що у неділю, близько 15:40, під час патрулювання автодороги М-03 ("Київ - Харків - Довжанський") та прилеглих територій, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Кіа, який здійснив обгін на перехресті. Поліцейські зупинили автомобіль порушника на відрізку між залізничною станцією "Переяслівська" та селом Яблуневе (Баришівський район, Київська область), водій вийшов з автомобіля.

Зазначається, що, водій не пред’явив документи, які підтверджують особу та право на керування транспортним засобом, проте повідомив, що у його авто є інший документ, який посвідчує особу.

"Потому водій направився до свого автомобіля, щоб дістати вказаний документ, однак, відкривши задні праві дверцята авто, чоловік зненацька впав на землю та почав хрипіти. Наряд патрульних одразу розпочав надавати домедичну допомогу та викликав швидку. Проте, врятувати чоловіка не вдалося, швидка, яка прибула на місце констатувала смерть", - сказано у повідомленні.

У поліції додають, що під час огляду авто на пасажирському сидінні слідчі виявили ліки, які вживаються під час сердечних захворювань. Дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів на хронічні хвороби серця.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво патрульної поліції. Обставини події встановлюються. Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування на час якого вказані патрульні відсторонені від виконання службових обов`язків", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні у Києві чоловік помер після того, як поліцейський вдарив його в область серця. Спочатку він впав у кому, але на наступний день помер.

Крім того, у травні минулого року у Києві за кермом одного з автобусів помер водій.