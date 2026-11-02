Над Киевом создали РЭБ-купол против реактивных "Шахедов", - "Флэш"

РЭБ-купол над Киевом

По словам "Флэша", продолжается так называемая война городов. Одна из удачных спецопераций в этой "войне" - защита столицы средствами РЭБ от реактивных "Шахедов" с дистанционным управлением.



"Одна из технологий, благодаря которой враг может искать цели и управлять "Шахедами" на расстоянии, называется МЭШ-радиосвязь. Российский оператор через радиомодем на дроне управляет им с территории РФ. Поэтому нужно было создать защитный "купол" над Киевом, который мешал бы этому", - говорит он.



За несколько недель нужно было сделать большой объем работ по всему городу, отметил "Флэш". В процесс были вовлечены все основные производители средств РЭБ, которые круглосуточно производили и монтировали оборудование.

Над операцией работали:

Генштаб,

Министерство обороны,

МВД,

СНБО,

ОП,

другие подразделения ВСУ.

Операция была под постоянным контролем Президента, уточнил он.



"Операция оказалась сложной не только технически, но и организационно. Потому что мы говорим о многих сотнях локаций для антенн и оборудования по всему городу. Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды", искать другие решения", - говорит "Флэш".