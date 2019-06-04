Під Києвом при зіткненні двох маршруток постраждали 26 людей

У місті Боярка, на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького сталося зіткнення маршрутного автобусу "Мерседес" з маршрутним мікроавтобусом "Богдан", в результаті чого постраждали 26 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що постраждалих шпиталізовано. Троє з них у тяжкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні.

"Подія сталася близько 10.00 години у місті Боярка, на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького. За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення маршрутного автобусу "Мерседес", який продовжуючи рух по другорядній дорозі, "зачепив" автомобіль "Шкода". Після чого автотранспорт занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", - йдеться у повідомленні.

Поліція повідомляє, що водія автобусу "Мерседес" затримали у порядку ст. 208 КПК України. Маршрутний автобус "Мерседес" вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу водію.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові вранці 4 червня зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, в результаті аварії постраждали 15 осіб. Інцидент стався близько 08:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіткнулися автомобілі "Рено Мастер" і маршрутний мікроавтобус "Рута".