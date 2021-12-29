Під Києвом "швидка" врізалась в електроопору. Рух перекрито, є постраждалі

У селі Софіївська Борщагівка (Київська область) на вулиці Пушкіна сталося ДТП за участі авто швидкої допомоги. Внаслідок аварії рух транспорту перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Автопригода в селищі Софіївська Борщагівка. У зв’язку із ДТП на вулиці Пушкіна, поблизу будинку 20, рух транспортних засобів перекрито в обох напрямках. Обставини автопригоди встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Як проінформували правоохоронці ЗМІ, ДТП сталася під час ттого як карета швидкої їхала на виклик з Києва.

"Заїжджаючи в приватний сектор водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп впав на машину. Травми отримав водій та медик, який сидів попереду. Однак керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що, попередньо, травми не серйозні", - розповіли у поліції.

Відомо, що на місці події працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії, для того аби розблокувати проїжджу частину та правоохоронці.

Фото: під Києвом "швидка" врізалась в електроопору (t.me/kyivoperativ)