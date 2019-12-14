Під Києвом сталася стрілянина при пограбуванні будинку підприємця

У Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Як повідомляється, ввечері 13 листопада четверо грабіжників проникнули до будинку підприємця в одному з сіл Київської області, щоб заволодіти його майном. Після викриття зловмисники відкрили стрілянину по правоохоронцям, а також намагалися застосувати світлошумові гранати.

"Нападники мали зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми", - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці затримали 4 зловмисників. В результаті стрілянини ніхто з поліцейських та порушників не постраждав.

"Усі вони непрацюючі раніше судимі ( у тому числі за вбивство) жителі Києва та Київської області. Найстаршому - 43 роки, а наймолодшим - по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби зламу замків та проникнення до будинків та інші свідчення злочинної діяльності", - додали у відомстві.

За фактом правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу було почато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві 2 грудня було оголошено оперативний план "Сирена" після стрілянини в кафе "Баку". Між кількома іноземцями виник конфлікт, після чого вони відкрили вогонь з травматичної зброї. Внаслідок інциденту постраждали кілька людей