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Під Києвом показали порожні склади державної Трипільської ТЕС 

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Київ, Неділя 23 січня 2022 12:00
Під Києвом показали порожні склади державної Трипільської ТЕС  Фото: Трипільська ТЕС (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Колишній голова Київської ОДА та член правління НЕК "Укренерго" Михайло Бно-Айріян опублікував фото напівпорожнього вугільного складу Державної Трипільської ТЕС під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Бно-Айрияна в Facebook.

"Трипільська ТЕС і порожнеча. Все, що потрібно знати про запаси вугілля в кінці січня 2022 року", - написав Бно-Айріян.

За даними Міністерства енергетики, запас вугілля на Трипільській ТЕС 21 січня становили 37,9 тис. т при добовому споживанні 3,5 тис. т.

"Зараз споживання становить близько 4 тис. т на добу. Запаси 38 тис.т. всього на 10 діб, але станція працює мінімальним складом", - зазначив Бно-Айріян.

За даними системного оператора НЕК "Укренерго", станом на ранок 23 січня, Трипільська ТЕС працює 1 енергоблоків (по 1 контуру на двох енергоблоках) потужністю 201 МВт.

Нагадаємо, станом на 23 січня запас вугілля на державних ТЕС "Центренерго" становить 120 тис.т. з вересня Державні ТЕС працюють мінімальним складом обладнання. В окремі дні опалювального сезону, до 90% потужностей держТЕС простоювали через дефіцит вугілля.

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Київська область ТЕС
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