Під Києвом пограбували будинок нардепа Пинзеника

Кілька невідомих осіб пограбували будинок народного депутата Павла Пинзеника. Відповідну інформацію у коментарі РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

Так, джерело у правоохоронних органах підтвердило пограбування будинку народного депутата Пензеника.

"Відбулось пограбування будинку народного депутата Павла Пинзеника. Це дійсно так", - повідомило джерело.

Як розповів в коментарі РБК-Україна речник Нацполіції Київської області Микола Жукович, пограбування сталося вніч з 2 на 3 травня в одному з будинків смт. Глеваха. Після розбійного нападу господарі будинку написали заяву про заволодіння коштами у іноземній валюті.

"Четверо невідомих у балаклавах проникли у будинок вночі. Звязали там господарів, під загрозою насильства заволоділи їх грошовими коштами. З місця події втекли", - розповів Жукович.

За його словами, у момент скоєння злочину будинку перебували чоловік та жінка.

"Зв’язали вони тих осіб які перебували у будинку. Їх життю наразі нічого не загрожує. Госпіталізації вони не потребують, значних фізичних ушкоджень вони не отримали. Психологічну травму - так", - додав він.

Речник також наголосив, грабіжники заволоділи значною сумою коштів в іноземній валюті.

"Остаточну суму коштів господарі ще зясовують. Є заява про те, що заволоділи певною суммою коштів у валюті. Але ми це не розголошуємо", - заявив він

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто "розбійний напад".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Styler, у Святошинському районі Києва в ніч з 12 на 13 квітня група невідомих обікрали відомого журналіста. Невідомі чоловіки підмішали у напій журналіста клофелін, після чого пограбували.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція затримала підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Борисполі на суму близько 5 млн гривень. Четверо нападників 14 березня увірвалися в ювелірний магазин у Борисполі і, погрожуючи автоматами охоронцеві, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень.

Крім того, у одному із сіл Криничанського району Дніпропетровської області під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. За даними поліції, увечері 21 грудня група невідомих проникла до приватного будинку. Грабіжники зв'язали господаря будинку, його дружину та доньку. В ході пограбування один з нападників завдав депутату удар ножем.