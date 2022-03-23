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Під Києвом після обстрілу згорів продовольчий склад, збитки - понад 600 млн гривень

Палаючий склад (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

У Броварському районі Київської області в результаті обстрілу російськими військами знищено овочесховище і ковбасний цех. Збитки нараховують не менше 600 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови КМДА Костянтина Усова.

При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад "Веги Тренд Інвест" і м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об'єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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