Під Києвом після обстрілу згорів продовольчий склад, збитки - понад 600 млн гривень

У Броварському районі Київської області в результаті обстрілу російськими військами знищено овочесховище і ковбасний цех. Збитки нараховують не менше 600 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови КМДА Костянтина Усова.

При обстрілі Броварського району Київської області згорів овочевий склад "Веги Тренд Інвест" і м'ясний склад "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Продовольства та об'єктів інфраструктури сумарно знищено на 600 млн гривень. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

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