Під Києвом знайдений мертвим суддя Печерського суду

У с. Погреби (Броварський район) знайдений мертвим суддя Віталій Писанець. Справу веде Державне бюро розслідувань.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-служби поліції Київської області.
"Ми підтверджуємо інформацію про загибель судді Писанця в Погребах Броварського району", - повідомили в поліції.
У прес службі обласної поліції заявили, що не можуть повідомити подробиці загибелі судді, бо справу веде ДБР.
"Нашу слідчо-оперативну групу не пустили навіть на місце події", - підкреслили в прес службі.