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Під Києвом знайдений мертвим суддя Печерського суду

Автор: Олександр Білоус, Олег Черниш

У с. Погреби (Броварський район) знайдений мертвим суддя Віталій Писанець. Справу веде Державне бюро розслідувань.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-служби поліції Київської області.

"Ми підтверджуємо інформацію про загибель судді Писанця в Погребах Броварського району", - повідомили в поліції.

У прес службі обласної поліції заявили, що не можуть повідомити подробиці загибелі судді, бо справу веде ДБР.

"Нашу слідчо-оперативну групу не пустили навіть на місце події", - підкреслили в прес службі.

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Печерский райсуд