ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Києвом напали на мера Броварів і пограбували його

Бровари, Вівторок 22 грудня 2020 12:47
Під Києвом напали на мера Броварів і пограбували його
Фото: Ігор Сапожко (brovary net ua)
Автор: РБК-Україна

Під Києвом невідомі проникли в будинок мера Броварів Ігоря Сапожка і пограбували його. Поліція відкрила кримінальну справу.

Інформацію про інцидент в коментарі РБК-Україна підтвердила прес-секретар поліції Київської області Віталія Грохольська.

За її словами, поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо затримання нападників.

"Близько 21:00 невідомі проникли в будинок жителя села Гнідин і напали на подружжя. Погрожуючи фізичною розправою, викрали гроші та вироби із золота, після чого зникли в невідомому напрямку", - зазначила Грохольська.

Вона також додала, що за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Зазначимо, що низка ЗМІ сьогодні повідомила, що Сапожко також був побитий. Поліція цю інформацію не підтверджує, але зазначає, що потерпілий не був госпіталізований.

Нагадаємо, повторні вибори мера Броварів пройдуть 17 січня 2021 року після того, як суд визнав місцеві вибори 25 жовтня такими, що не відбулися.

Раніше також повідомлялося, що в Судані пограбували українське консульство.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Броварыпограбуваннямэр

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся