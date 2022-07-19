Під Києвом у лісі на міні підірвалася жінка

Мешканка села Мила під Києвом підірвалася на міні. Її не вдалося врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.
Повідомляється, що вчора, 18 липня, 65-річна жінка разом з чоловіком пішла в ліс, де натрапила на протипіхотну міну.
"Внаслідок вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - зазначив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.
Відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни. Вибухотехніки обстежують прилеглі території. Поліція закликає жителів деокупованих територій не відвідувати ліси, уникати лісових і польових доріг.
Нагадавши, заборона на відвідування лісів у Київській області діє з березня 2022 року.
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