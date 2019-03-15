"Київоблгаз Збут": рахунки за лютий не містять субсидії і підлягають повній оплаті

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Клієнтам необхідно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги

ТОВ "Київоблгаз Збут" не враховує субсидії в рахунках за спожитий у лютому газ, тому оплачувати їх потрібно в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З 1 березня вступила в силу система монетизації житлово-комунальних субсидій. Клієнти "Київоблгаз Збуту", яким призначена державна допомога для оплати спожитого газу, отримують її грошима у відділеннях "Укрпошти" і "Ощадбанку". А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У цьому зв'язку "Київоблгаз Збут" не враховує субсидії в рахунках за спожитий у лютому газ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги.

"Ми підтримуємо монетизацію субсидій як крок, необхідний для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Єдиний ризик - через терміни введення нової системи є небезпека несплати рахунків. Може виникнути ситуація, коли споживачі стануть оплачувати лише частину від повної суми, не використовуючи для цього отриману на руки субсидію, що призведе до зростання заборгованості", - говорить директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

Як повідомили в прес-службі, сплатити за спожитий газ необхідно до 10-го числа місяця, якщо оплата по абонентській книжці. І на протязі 5 днів з моменту отримання рахунку за газ.

"Зараз для споживачів природного газу Київської області представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сом,EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24.Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії. Також, швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua за допомогою паблік аккаунта 7104ua в Viber, в касах банків, відділень "Укрпошти" або через термінали самообслуговування", - йдеться в повідомленні.