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"Київоблгаз Збут": споживачі заборгували компанії понад 2 млрд гривень

Новини » Енергетика     11.06.2020 - 17:35
"Київоблгаз Збут": споживачі заборгували компанії понад 2 млрд гривень
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Різкий стрибок заборгованості стався після заборони уряду на час карантину нараховувати пеню і відключати газ через заборгованості

Поточний борг населення постачальнику газу ТОВ "Київоблгаз Збут" по Київській області на кінець травня склав 2 млрд 61 млн гривень. Цю рекордну суму українцям доведеться оплатити після закінчення карантину.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Серед боржників чимало людей, які втратили роботу і позбулися джерел доходів, але є й такі, хто користуючись зручним приводом вирішив почекати з проплатами. Чим більше зросте заборгованість, тим складніше її погасити. У підсумку, компанія буде змушена звернутися до оператора ГРС з дорученням припинити газопостачання боржникам. Втім, крім заборгованості доведеться відшкодовувати витрати за припинення та відновлення газопостачання. По закінченню карантину всі опиняться перед необхідністю сплатити борги, що накопичилися", - розповідає директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

У компанії говорять, що різкий стрибок заборгованості стався після заборони уряду на час карантину нараховувати пеню і відключати газ через заборгованості.

"Ми опинилися в складній фінансовій ситуації. Уряд має звернути увагу на сформовану ситуацію, щоб уникнути колапсу перед початком опалювального сезону, коли кількість відключень і боржників може зрости в рази", - додав Денис Смоляков.

У прес-службі нагадали, що сплатити онлайн-рахунок за послуги газу можна з Особистого кабінету на сайті 104.ua за допомогою чат-бота Viber 7104.ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Київгаз
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