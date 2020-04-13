У Києво-Печерській Лаврі помер ще один монах

Києво-Печерська Лавра підтвердила другий випадок смерті від коронавірусу у монастирі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української православної церкви в Facebook.

Раніше повідомлялося про смерть архімандрита Нектарія, який мав ряд хронічних захворювань За наявності важкої форми пневмонії два тести на коронавірус спочатку не виявили у нього інфекції.

"Сьогодні в лікарні помер ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися", - йдеться в повідомленні.

В УПЦ також додали, що всі ченці пройшли медичне обстеження. Кілька людей вже перебувають на стаціонарному лікуванні у медзакладах Києва.

"Загальна кількість інфікованих коронавірусом уточнюється, оскільки всі обстеження проводяться державними медичними установами", - додали в прес-службі.

Раніше в Олександрівську лікарню госпіталізували настоятеля Києво-Печерської лаври владику Павла. Всього у монастирі коронавірусом заразились понад 90 осіб.

У зв'язку зі спалахом інфекції в Лаврі, київська влада вирішили закрити монастир на карантин.