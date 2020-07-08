Кияни зможуть сплачувати за очікуване споживання електроенергії у поточному місяці

Фото: віділення YASNO (yasno.com.ua)

Формат дозволить планувати витрати на електроенергію

Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO для зручності клієнтів запроваджує новий формат оплати за електроенергію. В липні кияни отримають рахунки з сумами до сплати за фактично спожиту електроенергію та за очікуване споживання у поточному місяці.

Про це повідомляє прес-служба YASNO.

Як зазначають в компанії, такий формат дозволить клієнтам планувати витрати на електроенергію, сплачувати за світло на час відпустки або відрядження, та не витрачати час на розрахунки щомісяця.

У рахунку за червень, який кияни отримають у липні, будуть зазначені суми:

До сплати за фактичне споживання - спожиту електроенергію у червні;

Очікуване споживання у поточному місяці - сума для кожного клієнта визначається індивідуально і залежить від об’єму споживання в минулому місяці. Якщо у червні родина використала 120 кВт-год, плановий платіж на липень буде розраховано на той самий об’єм;

Рекомендовано до сплати - плюсується сума за фактичне споживання та очікуване.

Кожен клієнт може сам обирати, за якою із запропонованих сум здійснювати розрахунок: за фактично спожиту електроенергію чи за очікуване споживання.

"Рекомендовані платежі - це звична практика у багатьох європейських країнах. Переваги таких платежів уже змогли оцінити клієнти YASNO у Дніпропетровській та Донецькій областях. У липні такі рахунки за електроенергію отримають усі приватні клієнти у столиці. Сплачувати лише за фактично спожиті кіловат-години або також і за очікуване споживання - це вибір кожного. Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви спожили по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата", - повідомив директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" запропонували повернути регулювання енергетики та формульне ціноутворення на ринку електроенергії.