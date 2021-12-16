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Кияни почали отримувати нові платіжки за тепло: що змінилося

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 11:57
Кияни почали отримувати нові платіжки за тепло: що змінилося Фото: кияни почали отримувати нові платіжки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кияни почали отримувати нові платіжки за опалення та гарячу воду. Зокрема, в платіжках за листопад з'явилося кілька нових рядків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна.

Зокрема, в нових платіжках з'явився рядок "Абонплата", яка включає в себе як витрати на обслуговування, ремонт і заміну лічильників, так і витрати виконавця послуг, пов'язані з функціонуванням абонентських і розрахункових служб, а також формуванням платіжок. Розмір абонплати фіксований, він не залежить від площі кожної квартири, числа прописаних осб і обсягів наданих послуг.

За опалення:

  • 30,95 гривень - з витратами на обслуговування будинкових лічильників
  • 21,63 гривень - без витрат на обслуговування будинкових лічильників

За гарячу воду

  • 33,74 гривень - з витратами на обслуговування будинкових лічильників
  • 15,35 гривень - без витрат на обслуговування будинкових лічильників

Також з'явилися нові рядки "Функціонування системи опалення" (виділена складова із загального обсягу тепла на весь будинок), "Функціонування системи гарячого водопостачання" (теплова енергія на забезпечення системи такого водопостачання) і "Мінімальна частка" (відображає мінімальне середнє споживання від загального обсягу тепла на будинок для квартир з індивідуальними лічильниками).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розмір платіжки за комуналку зріс за рік на 50%.

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