Кияни почали отримувати безкоштовну емоційну підтримку

Стабільність психологічного стану киян в умовах пандемії – це важливе завдання для київської міської влади. Саме заради вирішення цього завдання в рамках Моніторингового центру, який контролює ситуацію з протидії коронавірусу, було відкрито безкоштовну віртуальну платформу з емоційної підтримки на сайті http://moncenter.eduhub.in.ua/

"Кожен киянин має можливість щоденно та абсолютно безкоштовно отримувати індивідуальні онлайн-консультації від висококваліфікованих тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину, а також навчатись онлайн навичкам, які потрібні кожному, попри вік та професію. Крім цього користувачам доступні онлайн заняття спортом, відвідування вистав та музеїв - і це також безкоштовно", - зауважив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" департаменту освіти та науки Бадрі Лолашвілі.

Таким чином, даний проєкт надає можливість людям безкоштовно отримувати: позитивні емоції, психологічну підтримку та корисні знання під час вимушеного перебування на карантині. В цьому і полягає місія Віртуальної платформи емоційної підтримки КМДА з протидії COVID-19.

"Ми активно працюємо над тим, щоб кияни могли отримувати якомога більше позитивних емоцій в цей складний період, тому постійно будемо додавати нові послуги до Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 і запрошуємо всіх активних мешканців популяризувати даний проект", - підкреслила директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

Тільки за перший день роботи платформи емоційної підтримки її послугами скористувались понад 10 тисяч киян.