Киянам нагадали, як сьогодні можна потрапити з одного берега на інший

У КМДА звертають увагу, що в столиці в четвер, 3 березня, відкрито сполучення між лівим і правим берегами через Північний і Дарницький мости до початку дії комендантської години. Рух Південним мостом досі заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

При цьому міська влада просить киян і гостей столиці не виїжджати в місто без необхідності.

Присуватися Північним і Дарницьким мостами можна як на приватному, так і громадському транспорті.

Наземний транспорт і метрополітен з 08:00 до 19:00 працює в скороченому складі та лише за тими маршрутами, де можна забезпечити перевезення.

"Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служб, а також військовій техніці і транспорту", - наголошується в повідомленні.