RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Киянам нагадуватимуть про комендантську годину

Фото: киянам нагадуватимуть про комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Жителі Києва тепер зможуть отримувати нагадування про початок комендантської години.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Тепер в додатку "Київ Цифровий" можна включити повідомлення, яке буде повідомляти про початок комендантської години за 60 хвилин до його настання.

Для цього необхідно підключити нагадування в налаштуваннях програми. О 22: 00 повідомлення нагадає, що потрібно поквапитися додому.

Нагадаємо, комендантська година в Києві діє щодня з 23:00 до 05:00.

У цей період не можна перебувати на вулиці та інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Виняток - при наявності спеціального пропуску встановленого зразка і посвідчення особи.

Однак виходити з дому можна для того, щоб пройти в найближче укриття під час повітряної тривоги.

Раніше командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що комендантську годину в Києві скасовувати не будуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКомендантська година