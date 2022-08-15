Киянам нагадуватимуть про комендантську годину

Тепер в додатку "Київ Цифровий" можна включити повідомлення, яке буде повідомляти про початок комендантської години за 60 хвилин до його настання.

Для цього необхідно підключити нагадування в налаштуваннях програми. О 22: 00 повідомлення нагадає, що потрібно поквапитися додому.

Нагадаємо, комендантська година в Києві діє щодня з 23:00 до 05:00.

У цей період не можна перебувати на вулиці та інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Виняток - при наявності спеціального пропуску встановленого зразка і посвідчення особи.

Однак виходити з дому можна для того, щоб пройти в найближче укриття під час повітряної тривоги.

Раніше командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що комендантську годину в Києві скасовувати не будуть.