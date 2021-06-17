У киян забрали в держбюджет майже 14 млрд грн, на них можна було збудувати 10 лікарень, - Странніков

На 20% ПДФО, які влада додатково забирає у киян в державний бюджет, можна було збудувати десятки об’єктів інфраструктури.

"В усіх міст вилучають 40% зібраного податку на доходи фізичних осіб. Натомість у киян центр забирає 60%. У 2020 році у киян центр забрав 13,8 млрд грн. Для Києва це відчутна цифра. Для наочності: це 28 нових шкіл або 10 лікарень, або 5 станцій метро, або 35 дитячих садків", - розповів Странніков.

Він зазначив, що в умовах менших бюджетних можливостей Київ має більше видатків, ніж інші міста.

"А крім звичайних витрат з бюджету Києва потрібно ще знаходити кошти на виконання столичних функцій - забезпечення діяльності Кабміну, Верховної ради, Президента та інших органів центральної влади. Щобільше, у столиці проживає понад 200 тисяч переселенців, яким теж потрібно допомагати. Всі витрати, пов’язані із тим, що місто є транзитним вузлом теж лягають на міський бюджет. І при всьому цьому у нас вилучають плюс 20% до 40% існуючих. Тобто вся економічна політика зводиться до підвищення податків і "закручування гайок", - підсумував Странніков.