Киян закликали не виїжджати на своїх машинах через снігопад

Як зазначив мер, дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями негода не відступить.

“Міська влада зверталася до водіїв, за можливості, залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто таки виїхав, закликали не паркувати авто на узбіччях доріг та в недозволених місцях. На жаль, не всі дослухалися. А це ускладнює роботу дорожніх служб із прибирання міста”, - наголосив Кличко.

За його словами, з ночі на вулицях столиці розчищають сніг понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання. Спостерігати в режимі онлайн, скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі.

Мер нагадав, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений.

“Ще раз звертаюся до водіїв: скористайтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки”, - закликав Кличко.