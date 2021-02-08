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Киян закликали не виїжджати на своїх машинах через снігопад

Автор: РБК-Україна

Влада Києва звернулася до автомобілістів із закликом залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто все-таки пересувається столицею автомобілем, КМДА просить не паркувати авто на узбіччях доріг, аби не заважати комунальній техніці прибирати вулиці від снігу.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Як зазначив мер, дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями негода не відступить.

“Міська влада зверталася до водіїв, за можливості, залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто таки виїхав, закликали не паркувати авто на узбіччях доріг та в недозволених місцях. На жаль, не всі дослухалися. А це ускладнює роботу дорожніх служб із прибирання міста”, - наголосив Кличко.

За його словами, з ночі на вулицях столиці розчищають сніг понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання. Спостерігати в режимі онлайн, скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі.

Мер нагадав, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений.

“Ще раз звертаюся до водіїв: скористайтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки”, - закликав Кличко.

Нагадаємо, Україну від самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилась до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря днем ​​8 лютого складе від -7 до -9 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до 12-14 градусів морозу.

В Укргідрометцентрі закликали водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах, не виходити на вулицю без крайньої потреби. За можливості, відмовитися від поїздок на особистих авто і користуватися громадським транспортом.

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Новини України Гідрометцентр
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