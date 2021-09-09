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Киян хочуть позбавити права обирати владу столиці, - Кличко

Автор: Наталія Гурковська

Киян хочуть позбавити права обирати владу столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка, в якому він коментує наміри парламенту прийняти законопроект про столицю.

"До цього законопроекту після першого читання подали 900 правок. До нього багато зауважень. І не будемо забувати, що ключовою метою цього законопроєкту є одне. Прибрати Кличка, який не підпорядковується комусь зверху. Я неодноразово говорив, що я підпорядковуюся виключно киянам, які мене обрали і довірили втілювати зміни в нашому місті. І переконаний, що в Києві має бути місцеве самоврядування. Бо питання ж не в прізвищі. Питання в тому, що киян хочуть позбавити права обирати владу столиці", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що ідея розподілу посад міського голови та очільника КМДА є порушенням Конституції. І Конституційний суд вже виносив рішення з цього питання.

"Це когось не влаштовує. Тому роблять все можливе, щоб усунути Кличка від керування містом в такий єзуїтський спосіб - через Верховну раду", - підкреслив Кличко.

Мер також наголосив, що проєкт закону про столицю мають ухвалювати тільки після отримання висновків і експертної оцінки відповідних європейських інституцій.

"Я переконаний, що цей законопроєкт, який намагаються ухвалити, повинен спочатку отримати експертну оцінку, зокрема, Венеціанської комісії, Ради Європи. Бо він має відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили", - наголосив Кличко.

Як повідомлялось, законопроект "Про місто Київ - столицю України" в чинній редакції скорочує повноваження мера столиці і є тиском на Віталія Кличка.

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Віталий Кличко