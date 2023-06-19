В Киеве остановился фуникулер: в чем причина

В Киеве приостановлено движение фуникулера сегодня, 19 июня. Это связано с техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

Что произошло

"Внимание! Временно приостановлено движение фуникулера по технической причине. Извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.

Между тем, в КГГА также предупредили, что фуникулер временно прекратил движение и добавили, что о возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Фуникулер в Киеве

Напомним, что прошлой весной во время активных боевых действий под Киевом фуникулер был законсервирован, поскольку подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

После чего в июне прошлого года фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт. И уже с октября он возобновил свою работу после планового ремонта.

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