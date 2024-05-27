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В Киеве остановили фуникулер

Фото: фуникулер в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталия Гурковская

27 мая в Киеве остановили фуникулер. Это связано с энергообеспечением транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".

"Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении движения будет поставлено в известность дополнительно.

"Извиняем за временные неудобства", - добавляют в "Киевпасстрансе".

Ситуация со светом в Украине

После пяти масштабных российских атак по Украине, под ударом которых находились энергообъекты, а последняя произошла 8 мая, энергетики были вынуждены ограничить потребление электроэнергии не только промышленности, но и населению.

Как еще вчера сообщало "Укрэнерго", 27 мая графики отключений света будут действовать при превышении лимитов, которые установлены во всех регионах с 6:00 до 00:00.

Напомним, украинцам готовят очередное повышение тарифов на свет. Соответствующее решение скорее всего будет принято уже на этой неделе. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев