В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

В ночь на 10 июля россияне атаковали Киев дронами и баллистикой. Количество пострадавших постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Количество пострадавших возросло до 6 человек", - говорится в сообщении в 03:49.

Отметим, что о первом пострадавшем стало известно ровно час назад. Мэр Киева Виталий Кличко написал, человека госпитализировали медики в Соломенском районе. Впоследствии количество пострадавших возросло двух, а затем до трех.

Обновлено на 04:06

"По данным медиков, сейчас пятеро пострадавших в столице. Четырех из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - написал Кличко.

Отметим, что по словам Ткаченко в Киеве 6 пострадавших.

Обновлено на 04:19

В результате массированного обстрела Киева пострадали семь человек, сообщил Ткаченко.

Обновлено на 04:30

"По состоянию на 04:30 в Киеве 8 человек пострадали в результате атаки", - сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.