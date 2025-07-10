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В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

Четверг 10 июля 2025 04:04
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В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки РФ Фото: в Киеве уже по меньшей мере 6 пострадавших (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 июля россияне атаковали Киев дронами и баллистикой. Количество пострадавших постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Количество пострадавших возросло до 6 человек", - говорится в сообщении в 03:49.

Отметим, что о первом пострадавшем стало известно ровно час назад. Мэр Киева Виталий Кличко написал, человека госпитализировали медики в Соломенском районе. Впоследствии количество пострадавших возросло двух, а затем до трех.

Обновлено на 04:06

"По данным медиков, сейчас пятеро пострадавших в столице. Четырех из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - написал Кличко.

Отметим, что по словам Ткаченко в Киеве 6 пострадавших.

Обновлено на 04:19

В результате массированного обстрела Киева пострадали семь человек, сообщил Ткаченко.

Обновлено на 04:30

"По состоянию на 04:30 в Киеве 8 человек пострадали в результате атаки", - сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. В частности, на столицу летели дроны и баллистические ракеты. В городе было слышно очень большое количество мощных взрывов.

Известно, что в шести районах столицы зафиксированы последствия. В нескольких из них горят здания, АЗС и гаражи.

Подробнее о первых последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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