RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве с утра исчез свет в некоторых районах, задерживается электротранспорт: в чем причина

Фото: в Киеве с утра исчез свет в некоторых районах, задерживается электротранспорт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве в некоторых районах с утра вторника, 20 июня, не было электричества, останавливался электротранспорт. Сейчас троллейбусы и трамваи идут с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Судя из комментариев по одним из постов на странице "Киевские электросети" в Facebook, свет отсутствовал в районе станции метро Тараса Шевченко, по улице Днестровской, Волошской. Кроме того, вчера отсутствовал свет и по улице Булаховского, но как рассказали в ДТЭК, свет здесь должны были вернуть к 4:00 утра.

Что случилось?

По данным ДТЭК, в 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.

"Энергетики в течение 20 минут оперативно возобновили электроснабжение жителям трех районов столицы", - говорится в сообщении, при этом в 8:12 свет в указанных района уже был.

Задержки электротранспорта

По данным Киевпастранс, и хотя электроснабжение уже восстановлено, двидение троллейбусов и трамваев происходит с отклонением от графика. А именно:

  • троллейбусы - №№24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47;
  • трамваи - 11,12,16,17,18,19 по пр. Ивасюка, пр. С. Бандеры, ул. Телиги, ул.Кирилловская, ул.Иорданская, ул.Глубочицкая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев