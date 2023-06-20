В Киеве с утра исчез свет в некоторых районах, задерживается электротранспорт: в чем причина

Судя из комментариев по одним из постов на странице "Киевские электросети" в Facebook, свет отсутствовал в районе станции метро Тараса Шевченко, по улице Днестровской, Волошской. Кроме того, вчера отсутствовал свет и по улице Булаховского, но как рассказали в ДТЭК, свет здесь должны были вернуть к 4:00 утра.

Что случилось?

По данным ДТЭК, в 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.

"Энергетики в течение 20 минут оперативно возобновили электроснабжение жителям трех районов столицы", - говорится в сообщении, при этом в 8:12 свет в указанных района уже был.

Задержки электротранспорта

По данным Киевпастранс, и хотя электроснабжение уже восстановлено, двидение троллейбусов и трамваев происходит с отклонением от графика. А именно: