В Киеве снова объявили тревогу из-за дронов

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 00:18.

Через несколько минут начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что для столицы существует угроза применения БпЛА. В связи с этим он призвал киевлян перейти к укрытиям.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:25 сигнал воздушной тревоги продолжает в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом обозначена Луганская область и оккупированный Крым.