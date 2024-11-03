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В Киеве снова объявили тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной снова стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 00:18.

Через несколько минут начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что для столицы существует угроза применения БпЛА. В связи с этим он призвал киевлян перейти к укрытиям.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:25 сигнал воздушной тревоги продолжает в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, уже много месяцев темно-красным цветом обозначена Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, что вечером, 2 ноября, в Киеве тоже объявляли воздушную тревогу из-за дронов.

Позже в столице были слышны взрывы. Силы ПВО работали по вражеским целям, которые фиксировали над городом.

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