В Киеве снимут главный флаг Украины: что произошло

Ранее РБК-Украина рассказывало об истории украинского флага - от первого появления во Львове в 1848 году до современности. Также мы объясняли, почему флаг имеет сине-желтые цвета, как его запрещали в СССР, и какое значение он приобрел во время войны с Россией - как символ борьбы, стойкости и национального единства.

Также мы писали о 30 малоизвестных фактах об украинском флаге. В частности об истории происхождения сине-желтых цветов, символизм, рекорды, курьезы, запреты в СССР и громкие акции, связанные с флагом в XX-XXI веках.

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