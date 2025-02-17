В Киеве сбивают вражеские беспилотники, были слышны взрывы

В Киеве этой ночью, 17 февраля, были слышны взрывы. В столице продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"В столице работает ПВО по вражеским БпЛА", - говорится в публикации чиновника в Telegram-канале в 00:36.
Также жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Отметим, что около половины первого ночи в районе города Киев раздавались взрывы. В пабликах тогда писали предположение, что они связаны с работой ПВО.
Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, продолжается работа ПВО на Оболони и на левом берегу столицы.
"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!" - написал городской голова.
Добавим, что в Киевской области также сбивают вражеские беспилотники.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в публикации Киевской областной военной администрации (КОВА) в сети.
Также в администрации напомнили местным жителям о важности соблюдать правила информ-тишины.
"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в КОВА.
Как сообщалось ранее, вечером накануне, 16 февраля, из-за угрозы БПЛА противника в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные фиксировали проникновение ударных дронов противника в воздушное пространство страны как с северного, так и южного направлений.
Сирена из-за воздушной тревоги звучала и в Киеве из-за угрозы дронов-камикадзе российских оккупантов.
Добавим, что в Воздушных силах ранее предупреждали об угрозе ракетных атак врага с применением баллистического вооружения. А также фиксировали пуски КАБ на Сумскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.