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В Киеве задержали юношей, готовивших преступления после просмотра популярного сериала РФ

Фото: в Киеве задержали юношей, готовивших преступления после просмотра популярного сериала РФ (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве стражи порядка задержали банду юношей. Несовершеннолетние готовили серию преступлений на территории столицы после просмотра популярного российского сериала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Что случилось

В начале декабря текущего года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили, а также ограбили его 16-летнего сына. 

Во время проведения розыскных мероприятий были установлены причастные к совершению преступления лица. 

"Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать на свидания. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем, компания планировала грабить тех, кто придет на встречу", - рассказал начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий. 

Юноши ограбили 16-летнего парня, отобрали телефон и сдали гаджет в ломбард. "Вырученные" средства разделили между собой.

 

Фото: в Киеве задержали юношей, готовивших преступления после просмотра популярного сериала РФ (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", - добавил Трембицкий.

Что угрожает

Двум юношам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

"Слово пацана"

Вероятно, вдохновением для юношей стал российский криминальный сериал 2023 года о молодежных бандах Казани конца 1980-х годов, который вызвал громкую огласку в России. К сожалению, свою популярность он нашел и среди украинских детей.

Между тем психиатр "поставила диагноз" украинцам, смотрящим вышеупомянутый сериал.

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Киев