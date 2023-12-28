Что случилось

В начале декабря текущего года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили, а также ограбили его 16-летнего сына.

Во время проведения розыскных мероприятий были установлены причастные к совершению преступления лица.

"Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать на свидания. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем, компания планировала грабить тех, кто придет на встречу", - рассказал начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий.

Юноши ограбили 16-летнего парня, отобрали телефон и сдали гаджет в ломбард. "Вырученные" средства разделили между собой.

Фото: в Киеве задержали юношей, готовивших преступления после просмотра популярного сериала РФ (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", - добавил Трембицкий.

Что угрожает

Двум юношам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

Им грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

"Слово пацана"

Вероятно, вдохновением для юношей стал российский криминальный сериал 2023 года о молодежных бандах Казани конца 1980-х годов, который вызвал громкую огласку в России. К сожалению, свою популярность он нашел и среди украинских детей.

Между тем психиатр "поставила диагноз" украинцам, смотрящим вышеупомянутый сериал.