В Киеве запустились бесплатные курсы финансовой грамотности для подростков на базе Digital Traders Hub

Проект создан в рамках социальной инициативы GRP.help и является уникальной возможностью получить знания для подростков 14-17 лет, заинтересованных в финансовой грамотности. Занятия будут проводиться раз в неделю преподавателями по Cryptology и кураторами Digital Traders Hub.

Курс состоит из 11 модулей, содержит теоретическую и практическую часть с общей продолжительностью 26,5 часов и предоставляется на безвозмездной основе. Всего для обучения отобрано 14 участников.

В течение лекций учащиеся узнают о классах финансовых инструментов, их анализе, инвестиционном портфеле, диверсификации рисков, психологических аспектах инвестирования и т.д. Двухмесячная программа обучения поможет участникам овладеть актуальными финансовыми инструментами и познакомиться с тонкостями управления ими.

Лекции будут проводиться в современном образовательном пространстве Digital Traders Hub, который является общим проектом Cryptology и WhiteBIT. Кстати, подписчики криптоковоркинга могут посещать тематические лекции и другие мероприятия от команды трейдеров Cryptology, которые позволят регулярно улучшать навыки и знания в сфере трейдинга и криптовалют.

Оформить подписку, чтобы присоединиться к Digital Traders Hub можно по ссылке.

По словам представителей компаний, они уже работают над возможностью масштабировать проект.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году.

На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

WhiteBIT является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольному клубу Барселона и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.