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В Киеве запустили сервис "Единая квитанция": что известно

19:11 03.09.2026 Чт
2 мин
В Киеве появилась "Единая квитанция" для оплаты всех счетов по адресу
aimg Юлия Бойко
В Киеве запустили сервис "Единая квитанция" (фото: Getty Images)

В Киеве YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги") запустила сервис "Единая квитанция", позволяющий пользователям получать и оплачивать счета за коммунальные услуги в одном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Что известно о сервисе

Новый сервис "Единая квитанция" объединяет в одном интерфейсе счета от разных поставщиков коммунальных услуг по конкретному адресу.

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Пользователи могут просматривать актуальные начисления, выбирать необходимые счета, корректировать суммы, оплачивать их онлайн и проверять статус платежей. Также в сервисе доступна история оплат.

Как пользоваться?

Чтобы воспользоваться "Единой квитанцией", необходимо перейти в раздел "Коммунальные платежи" в личном кабинете или мобильном приложении, выбрать или добавить адрес. После этого система автоматически подтянет доступные счета для оплаты.

"Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в привычном месте – в мобильном приложении YASNO или в личном кабинете", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

По его словам, не нужно переходить между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж.

"Вся необходимая информация всегда под рукой", – добавил он.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power .

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