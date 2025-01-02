В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: как найти ближайший

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Правила утилизации новогодних елок и сосен

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рассказали, что к утилизации принимают:

только живые деревья

деревья без декоративных украшений

"Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве", - объяснили украинцам.

Отмечается, что елки, в частности, измельчат в щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев:

для защиты от перемерзания корней во время морозов

для сохранения влаги в жару

Утилизация праздничных деревьев в 2024 году (фото: kyivcity.gov.ua)

Как найти ближайший пункт приема в Киеве

В КГГА уточнили, что в целом 2 января в Киеве начали работу 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.

Они будут работать до 31 января в каждом районе города:

в парках и скверах

на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений

на территориях лесопарковых хозяйств

Ознакомиться с картой всех доступных пунктов приема можно на сайте КО "Киевзеленстрой".

Пункты приема новогодних елок (скриншот: google.com/maps)

"Обратите внимание - в пункты, напротив которых не указан график работы, можно сдать деревья в любое время, кроме комендантского часа", - объяснили украинцам.

Кроме того, полный адресный перечень пунктов приема в разных районах столицы (а также график их работы) можно найти на сайте КГГА.