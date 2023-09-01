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В Киеве "заминировали" все средние школы на День знаний

Иллюстративное фото: в Киеве сообщили о "заминировании" всех средних школ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевская полиция получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ в первый учебный день после летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - сообщают в КМВА.

По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, то КГВА отмечает, что решения будут принимать дополнительно администрации учебных заведений и полиция.

Первый звонок

Сегодня начался новый учебный год. Он продлится до 31 мая. При этом формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

РБК-Украина сообщало, что в киевских школах рассматривают возможность введения второй смены или смешанной системы обучения из-за недостаточного количества укрытий.

Также читайте о том, что изменится в учебной программе этого года.

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Киевшкола