В Киеве "заминировали" все средние школы на День знаний

Киевская полиция получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ в первый учебный день после летних каникул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - сообщают в КМВА.
По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, то КГВА отмечает, что решения будут принимать дополнительно администрации учебных заведений и полиция.
Сегодня начался новый учебный год. Он продлится до 31 мая. При этом формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.
РБК-Украина сообщало, что в киевских школах рассматривают возможность введения второй смены или смешанной системы обучения из-за недостаточного количества укрытий.
Также читайте о том, что изменится в учебной программе этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.