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В Киеве закрыли ряд станций метро: в чем причина и когда откроют

Суббота 15 марта 2025 06:50
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В Киеве закрыли ряд станций метро: в чем причина и когда откроют Фото: для ликвидации последствий надо ориентировочно 4-5 часов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 марта, в Киеве закрыли ряд наземных станций метро из-за повреждений. На восстановление нужно время, и это уже будет сделано в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"6 наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр", - говорится в сообщении в 06:16.

В КГГА объяснили, что во время демонтажных работ Дарницкого путепровода, один из его элементов попал на пути метрополитена, что в свою очередь, частично повредило некоторые их элементы.

Сейчас на месте уже работают все необходимые специалисты для ликвидации последствий.

"О возобновлении движения поездов по наземному участку будет сообщено дополнительно. Необходимо ориентировочно 4-5 часов для ликвидации последствий. Приносим извинения за временные неудобства", - резюмировали в КГГА.

Обновлено в 06:52

"В связи с демонтажем балки Дарницкого путепровода организовано движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена", - добавили в КГГА.

В частности, известно о следующем:

  • движение автобусов осуществляется в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная»;
  • в обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница", "Черниговская". Здесь транспорт движется через улицу Андрея Малышко;
  • кроме того, для удобства пассажиров было увеличено количество трамвайных маршрутов № 8 и № 27, а также автобусов № 118.

Напомним, в Киеве вечером, 9 марта, произошел трагический случай. На станции "Вырлица" под поезд упал человек, в результате чего погиб. В связи с этим станции зеленой ветки: "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" - закрыли для выхода пассажиров аж до следующего дня.

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