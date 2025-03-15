В Киеве закрыли ряд станций метро: в чем причина и когда откроют
Утром, 15 марта, в Киеве закрыли ряд наземных станций метро из-за повреждений. На восстановление нужно время, и это уже будет сделано в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"6 наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр", - говорится в сообщении в 06:16.
В КГГА объяснили, что во время демонтажных работ Дарницкого путепровода, один из его элементов попал на пути метрополитена, что в свою очередь, частично повредило некоторые их элементы.
Сейчас на месте уже работают все необходимые специалисты для ликвидации последствий.
"О возобновлении движения поездов по наземному участку будет сообщено дополнительно. Необходимо ориентировочно 4-5 часов для ликвидации последствий. Приносим извинения за временные неудобства", - резюмировали в КГГА.
Обновлено в 06:52
"В связи с демонтажем балки Дарницкого путепровода организовано движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена", - добавили в КГГА.
В частности, известно о следующем:
- движение автобусов осуществляется в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная»;
- в обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница", "Черниговская". Здесь транспорт движется через улицу Андрея Малышко;
- кроме того, для удобства пассажиров было увеличено количество трамвайных маршрутов № 8 и № 27, а также автобусов № 118.
Напомним, в Киеве вечером, 9 марта, произошел трагический случай. На станции "Вырлица" под поезд упал человек, в результате чего погиб. В связи с этим станции зеленой ветки: "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" - закрыли для выхода пассажиров аж до следующего дня.
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