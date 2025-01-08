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В Киеве зафиксирован первый случай метапневмовируса

Фото: Метапневмовирус в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Врачи уверяют, что вирус не первый год фиксируют в Украине.

В Центре отмечают, что метапневмовирус не является новым для Украины. Его впервые описали в 2001 году в Нидерландах. Как отмечают специалисты, этот вирус циркулирует в Украине в течение нескольких эпидсезонов, однако случаев с летальным исходом не зафиксировано.

По словам врача-вирусолога, профессора Аллы Мироненко, метапневмовирус не способен вызвать эпидемию или пандемию. Вирус имеет симптомы, похожие на грипп или ОРВИ: повышение температуры (не всегда высокое), кашель, насморк, слабость, боль в мышцах и суставах. Тяжелое течение возможно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Как уберечься от метапневмовируса

Центр контроля и профилактики болезней призывает соблюдать основные меры профилактики:

  • регулярно мойте руки
  • избегайте контакта с больными
  • придерживайтесь этикета кашля
  • проветривайте помещение

Для желающих доступно бесплатное тестирование на вирус в вирусологической лаборатории. Сейчас риск вспышки метапневмовируса в Украине низкий, а показатели заболеваемости ниже, чем в предыдущие годы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала эпидсезона официально зарегистрировано 13 случаев метапневмовируса человека. Однако, вероятно, реальное количество больных значительно выше.

Также мы писали, что в Китае наблюдается резкий рост количества респираторных заболеваний, вызванных вирусом HMPV. Это вызвало беспокойство о возможности новой эпидемии. Больницы переполнены пациентами, а ситуация напоминает события в начале пандемии COVID-19. Соседние государства, в частности Индонезия, Индия и Япония, призвали своих граждан внимательно следить за ситуацией и проявлять осторожность.

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