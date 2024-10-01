В Киеве появился новый сквер Героев-пограничников, - Кличко

"Сегодня, в День Защитников и Защитниц Украины, вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнекой открыли в Дарницком районе столицы, во вновь сквере Героев-пограничников, мемориальную скульптуру "Небесный дозор". В знак уважения и памяти погибших Героев го мобильного пограничного отряда "Дозор", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что мемориал и сквер создали при поддержке меценатов.

Кличко также выразил благодарность защитникам за их подвиг.

"Уже 11-й год наши бойцы противостоят российскому злу и агрессии. Украинцы дерутся за свое свободное и независимое государство. Мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Настоящая сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главной цели. Спасибо каждому Защитнику и Защитнице Украины! Честь и слава нашим военным!

Напомним, недавно, в День памяти Защитников Украины, в Киеве открыли Мемориальные монументы погибшим киевлянам-Защитникам и Защитницам на двух городских кладбищах – Лесном и Берковецком. Мемориалы установлены у аллей почетных захоронений украинских воинов.