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В Киеве появился новый сквер Героев-пограничников, - Кличко

Фото: в Киеве появился новый сквер Героев-пограничников (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнека открыли в Киеве мемориал "Небесный дозор" в память о бойцах 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня, в День Защитников и Защитниц Украины, вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнекой открыли в Дарницком районе столицы, во вновь сквере Героев-пограничников, мемориальную скульптуру "Небесный дозор". В знак уважения и памяти погибших Героев го мобильного пограничного отряда "Дозор", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что мемориал и сквер создали при поддержке меценатов.

Кличко также выразил благодарность защитникам за их подвиг.

"Уже 11-й год наши бойцы противостоят российскому злу и агрессии. Украинцы дерутся за свое свободное и независимое государство. Мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Настоящая сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главной цели. Спасибо каждому Защитнику и Защитнице Украины! Честь и слава нашим военным!

Напомним, недавно, в День памяти Защитников Украины, в Киеве открыли Мемориальные монументы погибшим киевлянам-Защитникам и Защитницам на двух городских кладбищах – Лесном и Берковецком. Мемориалы установлены у аллей почетных захоронений украинских воинов.

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Виталий КличкоКиевПограничники