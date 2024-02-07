В Киеве уже 40 пострадавших из-за ракетной атаки

Число пострадавших в Киеве в результате ракетной атаки врага увеличилось до 40. Кроме того, известно о четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"По обновленным данным, по состоянию на эту минуту в результате ракетного удара в столице погибли 4 человека. 40 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о последствиях ракетной атаки уточняются.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Днепровском районе столицы три человека пострадали в результате атаки. Остальные пострадавшие из Голосеевского района, где вспыхнула многоэтажка.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, включая 15 дронов, которые россияне выпустили еще с вечера.

На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

В Киеве утром звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. Свет в столице уже восстановили.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.