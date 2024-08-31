В Киеве третий раз за ночь объявили тревогу

Напомним, что этой ночью в Киеве уже два раза объявляли сигнал воздушной тревоги. Причиной была угроза применения баллистики для Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, а также фиксация вражеских БпЛА.

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