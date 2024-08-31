В Киеве третий раз за ночь объявили тревогу

В ночь на 31 августа в Киеве третий раз объявили воздушную тревогу. Кроме того, тревога продолжается и в других регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 02:37.
В КГВА жителей столицы призвали немедленно перейти в укрытие.
Отметим, что Воздушные силы ВСУ в это время фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские БпЛА.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в области работает ПВО.
Кроме того, в КОВА призвали людей ни в коем случае не делать фото или видеофиксацию работы сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.
По состоянию на 02:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью в Киеве уже два раза объявляли сигнал воздушной тревоги. Причиной была угроза применения баллистики для Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, а также фиксация вражеских БпЛА.
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