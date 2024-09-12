В Киеве установили мемориал жертвам геноцида крымскотатарского народа при поддержке Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова считает крайне важным сохранение исторической памяти о трагических событиях: для того, чтобы будущие поколения знали о своем прошлом, хранили свидетельство о нем и не допускали повторения ужасов; ради лучшего, мирного будущего государства, украинской земли и народов, для которых оно является родным домом.

Мемориальный знак — символическая композиция, в основе которой лежит карта Украины с Крымом в центре и чашей с кипарисом, символизирующая печаль и скорбь. Чаша является отражением дома, наполненного культурными орнаментами крымских татар, а произрастающий из нее кипарис является символом новой жизни.

Для создания мемориала было использовано 38,5 тонн стального листа производства "Метинвест Траметал" (Италия). Инженеры и менеджеры "Метинвеста" провели полноценную операцию, которая кроме проката 41 стального листа включала транспортировку металла в Украину, лазерную резку и ссору уже готовых конструкций для памятника. В этих процессах активно участвовали специалисты "Метинвест СМЦ" и ЗЛМЗ (Запорожского литейно-механического завода).

Все элементы мемориала символизируют стремление к исторической справедливости через трагедию геноцида, а также дают крымскотатарскому народу надежду на процветание и развитие на своей родной земле.