"В Соломенском районе в результате атаки врага погибла женщина,", - написал мэр в 17:18.

По его словам, обломки российского беспилотника упали на двухэтажное административное здание, в результате чего произошло его частичное разрушение.

"Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами", - сообщил Кличко.

Он также добавил, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. Других подробностей мэр пока не раскрыл.

При этом известно, что в течение сегодняшнего дня Россия активно атакует столицу реактивными беспилотниками. В Киеве несколько раз раздавались взрывы.

Так, около 14:00 стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно прибыли на место удара, чтобы оценить масштабы повреждений.

Обновлено в 17:36

В Шевченковском районе столицы обломки российского беспилотника упали на территорию детского сада. В результате повреждены окна как в здании заведения, так и в расположенной рядом пятиэтажке.

По предварительной информации, один человек получил ранения. На месте работают экстренные службы.

На фоне последних событий Кличко предупредил, что в некоторых районах города возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме того, в 16:30 мэр сообщил, что в Шевченковском районе из-за падения обломков загорелись автомобили на парковке.

Обновлено в 17:45

Кличко уточнил, что в Шевченковском районе пострадал пятилетний мальчик - ребенка госпитализировали.

Обновлено в 17:52

Число пострадавших в столице возросло до четырех человек.

"Двое раненых медики госпитализировали", - заявил Кличко.