28 ноября новая российская атака на Киев привела к гибели мирной жительницы города.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"В Соломенском районе в результате атаки врага погибла женщина,",
По его словам, обломки российского беспилотника упали на двухэтажное административное здание, в результате чего произошло его частичное разрушение.
"Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами", - сообщил Кличко.
Он также добавил, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. Других подробностей мэр пока не раскрыл.
При этом известно, что в течение сегодняшнего дня Россия активно атакует столицу реактивными беспилотниками. В Киеве несколько раз раздавались взрывы.
Так, около 14:00 стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно прибыли на место удара, чтобы оценить масштабы повреждений.
Обновлено в 17:36
В Шевченковском районе столицы обломки российского беспилотника упали на территорию детского сада. В результате повреждены окна как в здании заведения, так и в расположенной рядом пятиэтажке.
По предварительной информации, один человек получил ранения. На месте работают экстренные службы.
На фоне последних событий Кличко предупредил, что в некоторых районах города возможны перебои с электро- и водоснабжением.
Кроме того, в 16:30 мэр сообщил, что в Шевченковском районе из-за падения обломков загорелись автомобили на парковке.
Обновлено в 17:45
Кличко уточнил, что в Шевченковском районе пострадал пятилетний мальчик - ребенка госпитализировали.
Обновлено в 17:52
Число пострадавших в столице возросло до четырех человек.
"Двое раненых медики госпитализировали", - заявил Кличко.
Ранее РБК-Украина сообщило, что прямо сейчас Россия атакует Кременчуг дронами - местные власти заявили о пострадавших.