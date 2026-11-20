Повреждения произошли в ночь на 20 ноября. В музее отметили, что это уже третий случай повреждения мемориального комплекса с самого начала полномасштабного вторжения России.

В частности, взрывная волна задела панорамные окна Зала Славы, на которых экспонируется фотовыставка "United by Liberty" ("Объединенные Свободой").

Экспозиция была открыта 4 июля 2026 года - в день 250-й годовщины независимости США. Она посвящена 140-летней истории Статуи Свободы в Нью-Йорке, являющейся символом демократии, достоинства и надежды для свободного мира.

Россияне третий раз атаковали Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне (фото: Музей войны)

В музее отметили, что повреждение выставки, посвященной символу свободы, особенно болезненно ввиду того, что сам мемориальный комплекс хранит память о героях борьбы с нацизмом.

"Стекло разбито - а выставка остается. Имена на мраморе - на месте. "Объединенные Свободой" продолжает говорить даже сквозь поврежденные окна: свобода не исчезает от взрывов, а защищающие ее народы остаются едиными", - отметили в музее.

Также сообщили, что продолжают работать.