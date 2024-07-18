В Киеве разоблачили группировку мошенников, которые переписывали на себя недвижимость

Как отмечают журналистика, схема следующая: к регистраторам приходят с инвестиционными договорами от застройщика, которым может быть 15-10 лет, и требуют зарегистрировать право собственности на недвижимость. Как говорится в материалах суда, иногда используют фальшивые документы. Более того, в отдельных случаях из-за Минюста отменяли предварительную регистрацию.

В схемах, уже расследованных правоохранителями, фиругирует Сергей Шепелев, директор компании "Ветсенс". На определенный период он стал владельцем "ТРЕСТ Киевгорстрой-1". Это компания, которая в нулевых годах выстроила много многоэтажек в Оболонском районе столицы.

Шепелев ранее был зарегистрирован в Донецке, а "ТРЕСТ Киевгорстрой-1" владел в партнерстве с Олегом Алташином, который, согласно данным YouCotrol, был зарегистрирован в Луганске. Оба – уже бывшие бенефициары.

"Эта схема появилась очень давно. Расскажу на примере. Условно, вы заключили инвестиционный договор с застройщиком, дом построили, на вас зарегистрировали право собственности на квартиру. Проходит 10 лет, вы спокойно живете, но компания, с которой вы заключали договор об инвестировании, изменяющем владельца. Тогда они идут в Министерство юстиции и отменяют регистрационные действия, в результате которых вы получили квартиру. в суд и доказывать, что это ваша квартира и вы за нее платили", – рассказывает адвокат Александр Собкович.

Он уже несколько лет занимается расследованием подобных схем.

По данным YouCotrol, Сергей Шепелев отмечается как один из бывших руководителей ООО "Укоинвестстрой". Многим киевлянам известна эта компания, входившая в группу пресловутого застройщика Анатолия Войцеховского. Пока нет подтверждений, что именно Войцеховский является автором ноу-хау своего бывшего менеджера, который получил контроль над ЧАО "Трест Киевгорстрой-1". Впрочем, попытка задним числом пересмотреть право собственности на объекты, построенные десятилетия назад, является новым вызовом для столичного рынка недвижимости.