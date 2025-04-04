В Киеве на выходных закроют 6 станций метро: что происходит

Почему закроют часть красной ветки метро

В субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, в Киеве временно закроют наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра". Причина - демонтаж балок пролетных строений Дарницкого путепровода.

В связи с работами поезда метрополитена будут курсировать только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" по графику выходного дня. Остальные станции метро и пересадочные узлы будут работать без изменений.



5 и 6 апреля движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" остановят (инфографика: Киевский метрополитен)

Как добраться с левого на правый берег Киева

Для обеспечения перевозок пассажиров КП "Киевпастранс" запускает временный автобусный маршрут № 1М. Он будет курсировать с интервалом до 10 минут:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - по Броварскому проспекту, Днепровскому спуску, Аллее Героев Крут, улице Ивана Мазепы;

в обратном направлении - с объездом участка между станциями "Дарница" и "Черниговская" через улицу Андрея Малышко.



Схема временного автобусного маршрута от "Лесной" до "Арсенальной" (инфографика: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА)

Кроме того, будет увеличено количество трамваев маршрутов № 8 и № 27 и автобусов № 118.

С 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.