В Киеве открыли первый криптоковоркинг и офлайн-школу по трейдингу

Отмечается также, что коворкинг станет платформой для офлайн-обучения по трейдингу, где профессионалы и эксперты по криптовалютному рынку будут делиться своими знаниями и стратегиями друг с другом.

WhiteBIT и Cryptology поддерживают образование в области блокчейна и помогают развивать финансовую грамотность среди населения, запуская бесплатные онлайн образовательные курсы.

Уникальной функцией Digital Traders Hub будет и то, что на его базе введут обучение по трейдингу для подростков и детей.

По мнению основателя и СЕО WhiteBIT Владимира Носова, массовая интеграция блокчейна и криптовалют во все сферы нашей жизни уже началась и особенно открыта к новейшей технологии молодежь.

"Биткоин впоследствии станет цифровым золотом для следующего поколения, которое уже не будет воспринимать фиатные валюты или драгоценные металлы, как базу. Поэтому важно поддерживать интерес молодежи к новейшим технологиям и одновременно формировать финансовую грамотность, чему будет способствовать офлайн-школа", - отметил основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT.

Коворкинг расположен по адресу улица Евгения Коновальца, 36д (БЦ Wave). Пространство предназначено на 25 человек.

В коворкинге все необходимое для комфортной работы и полной концентрации на текущих задачах: современные рабочие места, компьютеры в свободном доступе, скоростной интернет, генераторы для случаев отключения электроэнергии и безопасное укрытие.

Также вы сможете подкрепиться бесплатными снеками или приобрести еду в вендинговых автоматах, установленных на территории кворкинга.

Время работы: с 9:00 до 18:30 без выходных.

Есть три пакета использования коворкинга. Каждый пакет подписки предоставляет различные уровни доступа к услугам и скидки на билеты на инвентарь сообщества.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана в 2018 году. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером футбольного клуба Барселона и сборной Украины по футболу.

Cryptology – команда из 23 трейдеров, делящихся своим опытом и знаниями с теми, кто хочет разобраться в сфере трейдинга. За три года существования школа насчитывает более 4000 студентов, торгующих и развивающихся в криптосфере и трейдинге.