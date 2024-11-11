В Киеве прошел юбилейный 10-й Киевский международный экономический форум 2024

В этом году мероприятие посетило более 1000 гостей. В 16 панельных дискуссиях приняло участие более 100 спикеров: предпринимателей, топ-менеджеров, представителей международных организаций, аналитиков и представителей правительства. Они поделились своим видением роли Украины в мировой экономике, привлечения инвестиций в условиях продолжающейся вооруженной агрессии, развития оборонных технологий и будущего энергетической системы.

К участникам форума обратился президент Украины Владимир Зеленский. Во время видеообращения он сообщил, что бизнес привлекут к экономической части внутреннего плана победы.

"Мы предложили бизнесу приобщиться к разработке внутреннего плана именно экономического направления. Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко ведет эту работу. И стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей будет в Европе. Это фундамент", - сказал президент.

Открывал Киевский международный экономический форум Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он поделился видением о перспективах будущего и вызовах настоящего. В своем выступлении он говорил об экономике, финансовой стабильности, энергетике, логистике, бронировании и поддержке бизнеса. Глава правительства отметил, что у страны будут средства на финансирование армии и всех приоритетных расходов бюджета.

"На 2025 год есть абсолютное понимание того, как мы будем закрывать дефицит бюджета. Мы продолжаем Ukraine Facility с Международным валютным фондом и Европейским Союзом. 50 миллиардов долларов (прим. конфискованных активов России), которые мы получим от стран G7, от Европейского Союза, будут нашим резервом, подушкой безопасности на следующий и даже последующие годы. Так мы договорились с МВФ, нашими партнерами. Это значит, что мы не будем прибегать к эмиссионному финансированию бюджета", - отметил Шмыгаль.

В первой дискуссионной панели "Совместное будущее Украины и Европы" приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр экономики и энергетики Латвии (2014), министр образования и науки Латвии (2013–2014) Вячеслав Домбровскис и Генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC) Джон Дентон.

"Интеграция Украины в ЕС создаст добавленную стоимость не только для Украины, но и для Европы. Мы имеем залежи недостающих в ЕС критических материалов и растущий оборонно-промышленный комплекс. Мы имеем потенциал и амбицию замещать часть импорта в ЕС товарами, произведенными в Украине, укрепляя европейскую стратегическую автономию. Для этого мы реализуем ряд политик. чтобы стимулировать производство, привлечь инвестиции в реальный сектор и усилить несырьевой экспорт", - отметила Юлия Свириденко.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе дискуссии отметил стремительное развитие оборонных технологий.

"Мы сейчас видим, как во время полномасштабной войны у нас развиваются технологии. Возьмем defense tech: в начале у нас было 7 компаний, которые создавали дроны, а сейчас их уже 500. И мы видим, что их количество растет еженедельно. Но они сами по себе не возникают, их появление зависит от стимулов, от условий", - отметил Михаил Федоров.

"Юбилейный КМЭФ продемонстрировал, что мы умеем справляться со своим вызовом — объединять разные группы для развития Украины. КМЭФ — это платформа, которая собирает бизнес, государство и гражданский сектор вместе для наработки идей. У нас уже есть видение ключевых направлений для работы и подходов к ним. что они будут воплощены в жизнь, а уже в следующем году мы так же соберемся на этой же площадке и сможем обсудить результаты", - отмечает Юрий Пивоваров, СЕО Киевского международного экономического форума.

В ходе одной из дискуссионных панелей инициатор КМЭФ, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий отметил, что успех страны в первую очередь заключается в объединении власти и бизнеса.

"Чтобы мы догнали Польшу или Китай быстро, нам нужно объединить бизнес с властями. Я знаю, что эта идея не всем нравится, но, если нам нужно построить 10 тысяч заводов или предприятий, без сотрудничества с властью это невозможно. Вызов очень велик — власть и бизнес должны работать в команде. Нам нужно больше предпринимателей, нужно, чтобы в школах обучали предпринимательству. Если мы хотим сделать экономический рывок, власти должны развивать образование и создать привлекательные условия для бизнеса и инвестора", - резюмировал Василий Хмельницкий.

Также Василий Хмельницкий отметил важность принятия решений в сложных ситуациях: "Если у бизнеса нет экономики — продавайте его, даже с убытком, и двигайтесь вперед. У меня был LvivTech.City, очень хороший проект. Но через два года после начала войны я продал его с убытком, покрыл кредиты, проинвестировал в UNIT.City и продолжаю развиваться.

В этом году КМЭФ собрал 1,1 млн гривен в помощь ВСУ и психологическую реабилитацию детей. Средства пойдут 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", ведущей борьбу с агрессором на Востоке, и общественной организации Gen.Ukrainian, занимающейся психологической реабилитацией детей в лагерях Gen.Camp.

Киевский международный экономический форум – один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, объединяющий представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

Записи дискуссионных панелей форума можно просмотреть на YouTube канале КМЭФ.

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Титульные партнеры: UFuture, Mastercard, Новая почта, AEQUO, ФРНХ, группа "Нефтегаз".

Партнеры: Biopharma, ИНТЕРПАЙП, ПУМБ, МХП, Эпицентр, ПриватБанк, ДТЭК, Lamel, Ajax Systems, Biosphere Corporation, Sense Bank, Kernel, Vodafone, OKKO, Метинвест, Dovgiy Family Office, BGV Group Management.

Программные партнеры: ACC (Американская торговая палата в Украине), Центр социальных изменений и поведенческой экономики, GLOBSEC.



Бизнес эксперт: Forbes Ukraine.

Титульные медиапартнеры: Starlight Media, 1+1 media.

Медиапартнеры: New Voice, LIGA.net, Интерфакс-Украина, TAVR Media, РБК-Украина, Kyiv Post, Mind.ua, Delo.ua, The Kyiv Independent, Huxley, Твой Город.