В Киеве презентовали проект украинского ChatGPT: что известно

Трек Talents был сосредоточен на вызовах ІТ-образования, профориентации и интеграции ветеранов. Среди ключевых спикеров - Юлия Кириллова (Минветеранов), Михаил Винницкий (МОН), Сергей Бабак (Комитет ВРУ по образованию) и Тарас Кицмей (SoftServe).

Обсуждались реформы образовательных стандартов, создание новых университетов до 2030 года, роль быстрых квалификационных центров и партнерских инициатив, таких как "IT Connect UA" - проекта для поддержки обучения украинцев, в частности ветеранов.



Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Отдельное внимание было уделено повышению доступности ІТ-рынка: AI-решения для людей с инвалидностью, биопротезирование, адаптация рабочих пространств. Выступая в панели о демографических вызовах, Оксана Жолнович (Минсоцполитики) подчеркнула важность инклюзивности в цифровой трансформации.

"Мы стоим на грани, где технологии влияют на саму сущность государственной безопасности. Искусственный интеллект в ответственных руках - это и щит, и меч Украины в войне будущего. Но главным является доверие и взаимодействие. Только вместе мы сможем создать решения, которые будут защищать страну сегодня и обеспечат ее преимущество в будущем", - отметил модератор панели, CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth

Tech360: Policy, Talents & Growth стал не только площадкой обсуждений, но и инкубатором новых партнерств и идей. Как отметили организаторы, именно такие встречи ускоряют трансформацию ІТ-рынка и способствуют росту цифровой независимости страны в условиях войны.