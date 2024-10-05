В Киеве состоялась форум-дискуссия по проблематике женского лидерства

Инициатива внедряется при технической поддержке ООН Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF) - гибкого и оперативного инструмента финансирования, поддерживающего качественные меры по повышению способности местных женщин в предотвращении конфликтов, реагировании на кризисы и чрезвычайные ситуации, а также использование ключевых возможностей миростроения.

Елена Собко вместе с семьей уехала из оккупированного Энергодара. Вместе с собой увозила компоненты для изготовления косметики своего собственного бренда.

"Я занималась изготовлением косметики еще в Энергодаре. Это было моим хобби. Я искала такие средства, которые будут безопасны для меня и моих деток. У меня их трое. Поэтому я начала производить косметику сама. Начинала с мыла, научилась производить все средства. Сейчас у меня 80 средств ухода за лицом, телом и волосами. Когда мы выезжали из оккупации, мужчина тяжело это решение принял: чем мы будем заниматься?

Елена принялась учиться вести собственный бизнес. В этом ей помог образовательный проект для женщин ВПО "ЗМІСТ". Уже первый офлайн воркшоп дал практические советы, как оформить социальные сети бренда и вдохновил прослушать другие курсы в онлайне.

Проект "ЗМІСТ" реализовывала команда ОО "НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ НАРАТИВЫ" в течение года, организуя оффлайн и онлайн обучение, а также регулярные психологические встречи.

"Наш проект объединил более 6800 женщин и девушек ВПЛ со всей Украины. Это не просто цифры - это реальные женщины и девушки из разных уголков страны, которые нашли в себе силы учиться, развиваться, идти дальше, несмотря на все трудности. На Черкасщине мы познакомились с женщиной, которая, воспитывая четырех детей, вынуждена была покинуть родной Изюм. Она купила швейную машинку на первые полученные деньги в качестве помощи и научилась шить одежду. На новом месте в Тернополе начала преподавать йогу таким же женщинам и девушкам ВПО в качестве поддержки. , имея на руках ребенка с сахарным диабетом, решила вспомнить свое первое образование химика-технолога и сейчас производит сладости без сахара и открыла собственный интернет-магазин по продаже этих сладостей. которой было 80 лет и она хотела учиться этому. И таких историй – сотни. Они все о смелости, о силе духа, о несокрушимости того, как наши женщины, несмотря на обстоятельства, становятся лидерами", - рассказывает президент ОО "НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ НАРАТИВЫ" Любовь Правдина.

Во время форума-дискуссии в формате "свободного микрофона" рассказать свою историю взлетов и падений могла каждая участник мероприятия.

"Каждая история - о силе женщин, о потерях из-за войны войны, о кардинальных переменах в жизни, об умении начинать с нуля - впечатляет. Нам очень хочется, чтобы эти истории становились более видимыми обществу, и чтобы все больше женщин и девушек смогли рассказать свою историю и преодолеть все препятствия на пути к успеху", - резюмирует коммуникационная менеджер ОО "НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ НАРАТИВЫ" Юлия Катюха.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Женского фонда мира и гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций (WPHF), но это не означает, что высказанные в ней взгляды и содержимое официально одобрены или признаны со стороны ООН.

Женский фонд мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF) – единственный глобальный механизм, созданный исключительно для поддержки участия женщин в процессах развития мира и безопасности, а также гуманитарной помощи.

Начиная с 2016 года, WPHF предоставил финансирование и поддержал возможность более 1000 местных женских организаций гражданского общества, работающих над вопросами повестки дня "Женщины, мир, безопасность" и реализующих гуманитарную деятельность в 41 стране мира, пострадавших от кризиса.